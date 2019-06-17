شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل البرلمان: اجتماع لوضع اللمسات النهائية على قانون التجارب السريرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السيد الشريف وكيل مجلس النواب، إن اللجنة الخاصة المشكلة لمناقشة مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية المعروف إعلاميًا بـ"التجارب السريرية"، فى ضوء اعتراضات رئيس الجمهورية على بعض مواده، ستعقد اجتماعًا لها خلال الأيام المقبلة، للاستماع إلى الملاحظات النهائية للأعضاء، لوضع اللمسات النهائية على مشروع القانون.

وأضاف "الشريف" فى تصريح لـ"الخليج 365"، أنه سيتم تشكيل لجنة فرعية لإعداد الصياغة النهائية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، تمهيدًا لإحالة مشروع القانون بصياغته النهائية للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، لتحديد موعد مناسب لمناقشته.

كان مجلس النواب قد شكل لجنة خاصة لمناقشة ملاحظات رئيس الجمهورية، برئاسة السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، وتضم فى عضويتها كلاً من المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ووكيلاً اللجنة النائب أحمد حلمى الشريف، والنائب نبيل الجمل، والنائب هانى أباظة، والنائبة ماجدة بكرى، والنائب محمد العمارى، رئيس لجنة الشئون الصحية، والنائب أيمن أبو العلا، والنائبة ليلى أبو إسماعيل والنائب إيهاب الطماوى أمين سر اللجنة التشريعية، وعقدت اللجنة اجتماعًا تمهيديًا تنظيميًا فى شهر يناير الماضى، لوضع الإجراءات التى ستتبع فى مناقشة مشروع القانون.