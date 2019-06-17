النائب المصري مصطفى بكري : وزير اخواني اشترى ب 90 الف دينار " سندويتشات" خلال شهر واحد

قال الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري، إن الإخواني الهارب يحيى حامد، وزير الاستثمار في حكم الإخوان، نشر مقالا شكك في اقتصاد مصر وهذا المقال يتنافى مع التقارير الدولية.

وأضاف "بكري"، خلال تقديم برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، بأن معدل النمو كان في زمن الإخوان لا يزيد عن 1.4%، والآن يزيد عن 5.5% ويتوقع أن يصل إلى 6%.

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وتابع أن الاحتياطي النقدي كان في زمن الإخوان من 14 إلى 15 مليار دولار، والآن يصل إلى 45 مليار دولار، معلقًا: "كنا نمضي في الإفلاس في زمن الإخوان".

و أكد بكري، أن يحيى حامد اشترى في شهر واحد فقط مأكولات وساندوتشات بمبلغ 280 ألف جنيه، أي حوالي 90 الف دينار تونسي عندما كان في الوزارة.