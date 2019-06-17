الكويت تعلن حاجتها لـ780 معلمًا من تونس والأردن وفلسطين

أعلنت وزارة التربية الكويتية احتياجها لـ780 معلمًا من داخل وخارج الكويت للعام الدراسى المقبل 2019 – 2020.
قال الوكيل المساعد لقطاع الشئون الإدارية والتطوير الإدارى بوزارة التربية الكويتية فهد الغيص، فى تصريح صحفى، إنه تمت مخاطبة سفارات الكويت بالخارج، للإعلان عن التخصصات المطلوبة منالمعلمين والمعلمات، وكذلك مخاطبة وزارة الخارجية الكويتية، للإعلان عن تلك الوظائف التعليمية بكل من الأردن، وتونس وفلسطين.
وأوضح أنه تم تدشين موقع إلكترونى خاص بإدارة الموارد البشرية بالوزارة، لاستقبال طلبات الراغبين فى العمل بوظائف
وحول التعاقد المحلى، أشار الوكيل المساعد لقطاع الشئون الإدارية والتطوير الإدارى بوزارة التربية الكويتية، إلى أنه تم فتح موقع خاص لتقديم الطلبات، وتجميعها وإرسالها إلى قطاع التعليم العام، لاستكمال الإجراءات الفنية، كالاختبارات والمقابلات الشخصية، تمهيدًا لتحديد مجتازى تلك الإجراءات.
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