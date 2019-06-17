مصرع شرطيين اثنين جراء هجوم مسلح في باكستان

لقي شرطيان اثنان مصرعهما في باكستان، اليوم الاثنين، جراء هجوم مسلح بمدينة كراتشي عاصمة إقليم السند.
وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية أن الشرطيين كانا يؤديان عملهما الاعتيادي، عندما أطلق عليهما
المهاجمون النيران من على متن دراجة نارية، وفتحت السلطات التحقيق في الهجوم، فيما لم تعلن أي جهة مسئوليتها عنه.
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