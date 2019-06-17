قائد الجيش اللبناني يزور السعودية خلال أيام لتعزيز التعاون العسكري

ذكرت صحيفة الجمهورية اللبنانية اليوم الاثنين أن قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون سيزور المملكة العربية السعودية خلال الأيام القليلة المقبلة، تلبية لدعوة من رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش السعودي الفريق أول ركن فياض بن حامد الرويلي.
وأشارت الصحيفة في عددها الصادر اليوم إلى أن الزيارة تأتي في إطار بحث سبل تعزيز التعاون بين القوات المسلحة في لبنان والسعودية.. موضحة أن قائد الجيش اللبناني سيجري خلال الزيارة إلى السعودية، مجموعة من اللقاءات الأخرى "تصب في خانة دعم
وقالت (الجمهورية) إن زيارة العماد جوزاف عون إلى السعودية تأتي في إطار "عسكري بحت" وهي ثالث زيارة له إلى دولة عربية بعد الكويت والأردن اللتين يستخدم جيشيهما نوع السلاح نفسه..مشيرة إلى أن هناك تبادلا أكاديميا عسكريا بين الجيشين اللبناني والسعودي.
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