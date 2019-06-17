أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، عباس كمالوندي، اليوم الإثنين، أن إنتاج إيران من اليورانيوم منخفض التخصيب سيتجاوز 300 كيلوجرام قبل نهاية الشهر الجاري.
وقال كمالوندي إنه "في حال انتهاء مهلة الستين يومًا ستسرع طهران تخصيب اليورانيوم بنسبة تزيد على 3.7%".
وأضاف المتحدث، أن الدول الأوروبية أثبتت عجزها بعدم تطبيق
كانت هذه تفاصيل خبر إيران تتحدى أمريكا بالنووي.. وتحذر أوروبا من انتهاء مهلة الشهرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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