الاحتلال يعتقل 22 فلسطينياً من الضفة ومواجهات في النقب

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم، 22 مواطناً فلسطينياً، من عدة محافظات من الضفة الغربية المحتلة وصادرت قطعة سلاح من العيزرية شرق القدس.

وأصيب 10 من بدو النقب الفلسطينيين اليوم، خلال مواجهات وقعت بين أفراد من شرطة الاحتلال وسكان قرية بير هداج في النقب بعد اقتحامها.

وحاول أفراد شرطة الاحتلال إخلاء بعض المنازل لهدمها بحجة عدم البناء القانوني ما أدى لاندلاع مواجهات مع السكان أصيب على اثرها 10 من سكان القرية بينهم امرأة فلسطينية.

وقرية بير هداج من القرى البدوية الواقعة جنوب صحراء النقب ويسكنها بدو العزازمة وهي قرية لم تعترف بها إسرائيل حتى عام 2004 وهي غير مرتبطة بشبكة الكهرباء وتعاني من سياسة هدم البيوت حيث يقطن بها نحو ستة آلاف نسمة.

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