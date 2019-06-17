قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزالاً قوته 6.2 درجة وقع في شرق إندونيسيا اليوم الإثنين، لكن لم ترد تقارير حتى الآن عن خسائر بشرية أو أضرار.
وأضاف أن مركز الزلزال كان على بعد 133 كيلومتراً إلى الشمال الغربي من مدينة كوبانج على جزيرة تيمور.
وكان زلزالاً قوته 6.2 درجة وقع جنوب غربي مدينة سيبولجا على جزيرة سومطرة الإندونيسية، ولم ترد تقارير عن خسائر بشرية أو مادية.
اقرأ أيضاً.. زلزال قوي يهز جزيرة سومطرة الإندونيسية
كانت هذه تفاصيل خبر زلزال قوي يضرب إندونيسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.