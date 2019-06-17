زلزال قوي يضرب إندونيسيا

قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزالاً قوته 6.2 درجة وقع في شرق إندونيسيا اليوم الإثنين، لكن لم ترد تقارير حتى الآن عن خسائر بشرية أو أضرار.

وأضاف أن مركز الزلزال كان على بعد 133 كيلومتراً إلى الشمال الغربي من مدينة كوبانج على جزيرة تيمور.

وكان زلزالاً قوته 6.2 درجة وقع جنوب غربي مدينة سيبولجا على جزيرة سومطرة الإندونيسية، ولم ترد تقارير عن خسائر بشرية أو مادية.

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