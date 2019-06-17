كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران تعلن زيادة إنتاجها من اليورانيوم المخصب بأكثر من 3.67% والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت إيران، اليوم الاثنين، أنها سوف تزيد انتاجها من اليورانيوم المخصب بأكثر من 3.67%.

وذكر المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، "بدء العد العكسي لإنتاج 300 كغم من اليورانيوم المخصب في غضون 10 أيام"، وذلك بحسب وكالة "فارس" الإيرانية.

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وتابع المتحدث "إنتاجنا من اليورانيوم منخفض التخصيب سيزداد بسرعة بعد 27 يونيو"، مضيفا "دخول إيران المرحلة الثانية لخفض التزاماتها في الاتفاق النووي يعتمد على التزام الدول الأوروبية".

وأضاف "قد نصدر الماء الثقيل وهذا لن يمثل انتهاكا للاتفاق النووي".