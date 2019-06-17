كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا: إنقاذ 31 شخصًا إثر غرق قارب مهاجرين في بحر ايجه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وأضاف أن القارب سقط في بحر ايجه قبالة ساحل بودروم في وقت مبكر يوم الاثنين، وهي منطقة قريبة من جزيرة كوس اليونانية. كما أوضح انه شارك زورقين من خفر السواحل وطائرة هليكوبتر وفريق من الغواصين في عملية البحث والانقاذ.

قال خفر السواحل في تركيا، إنه أنقذ 31 مهاجرًا بعد غرق قاربهم قبالة الساحل التركي، ويبحث عن تسعة أشخاص آخرين في عداد المفقودين.

ولكن لم يتضح على الفور سبب غرق القارب. على الرغم من انخفاض عدد الأشخاص المتجهين إلى الجزر اليونانية من الساحل التركي منذ ذروة أزمة اللاجئين في عام 2015، إلا أنه يواصل المئات العبور كل أسبوع.

