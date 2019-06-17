كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواجهة بين "بوينج" و"إيرباص" في معرض باريس للطيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يجتمع نخبة الطيران في العالم في معرض باريس للطيران وسط مخاوف تتعلق بالسلامة بعد حادثتي تحطم طائرة بوينج 737 ماكس الشهيرة. كما يؤثر التباطؤ الاقتصادي العالمي والتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والقوى الأخرى على الحدث الذي افتتح الاثنين في مطار لو بورجيه.

قال الرئيس التنفيذي لشركة بوينج، إن الشركة تتجه نحو معرض هذا الأسبوع "بتواضع" بعد حوادث تحطم الطائرات في إندونيسيا وإثيوبيا، وتواصل الاتصالات بين بوينج عبر نظام التحذير في قمرة القيادة في ماكس.