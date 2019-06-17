كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشرطة الباكستانية تسعى لكشف شبكات تهريب النساء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مع موجات من الاعتقالات، يحاول المحققون الباكستانيون كشف شبكات التهريب التي تقنع الباكستانيين الفقراء بالزواج من بناتهم إلى رجال صينيين مقابل المال، ويقولون إن الأدلة تتزايد أن العديد من النساء والفتيات يباعن للدعارة مرة واحدة في الصين.

وقال اثنان من مسؤولي تطبيق القانون لوكالة " أسوشيتيد برس"، إن الشرطة الباكستانية ألقت القبض على ما لا يقل عن 24 مواطنًا صينيًا وعشرات من شركائهم الباكستانيين في الأسابيع الأخيرة في مداهمات قامت بها وكالة التحقيقات الفيدرالية الباكستانية.

وأضاف المسؤولين، أن مسؤولين حكوميين باكستانيين أمروا الشرطة بالحفاظ على الهدوء إزاء امتداد الشبكات، خوفًا من أن يضر ذلك بعلاقات اقتصادية وثيقة مع بكين.

وفي سياقٍ متصل، قال أحد المسؤولين، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، عن النساء المتزوجات في مخططات الاتجار: "نحن مهتمون فقط بوقف التهريب. لا تخطئوا، هذا تهريب، نعتقد أن الأغلبية تُباع كبغايا"

وتحدثت وكالة "أسوشيتد برس" مع سبع فتيات أُجبرن على الزواج من رجال صينيين، أربعة منهم ما زالوا في الصين. ووصف كل منهم كيف سلمهم أزواجهن الجدد إلى عملاء يدفعون للاغتصاب.

وقالت ناتاشا مسيح، البالغة من العمر 20 عامًا: "كنت أعيش في ظروف تشبه الجحيم وأبكي بصمت وأدعو بصمت طلباً للمساعدة".

Advertisements

وقد تحدثت عن كيف أن زوجها قام بحبسها في فندق في مدينة أورومكي النائية في شمال غرب الصين، وأجبرها على ممارسة الدعارة.

لا تذكر وكالة "أسوشيتد برس" أسماء ضحايا الاغتصاب، لكن "مسيح" وافقت على استخدام اسمها والآن بعد هروبها تعمل لمساعدة الضحايا الآخرين على التحدث.

أصبحت باكستان محط اهتمام وسطاء الزواج الصينيين في العام الماضي، وقال ناشطون، إنه منذ ذلك الحين، تزوج ما يصل إلى 1000 امرأة وفتاة من رجال صينيين. ومعظم النساء ينتمين إلى الطائفة المسيحية الصغيرة في باكستان، اللاتي كن بين أشد السكان فقرا في البلاد.