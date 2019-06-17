كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصريح مثير لأول مرشح رئاسي أمريكي شاذ جنسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال، ‫بيت بوتيجيج‎، أحد المرشحين الديمقراطيين للانتخابات الرئاسية الأمريكية، إنه يمكن أن يؤسس عائلة مع زوجه، تشاستن غليزمان، في البيت الأبيض، إذا فاز في انتخابات عام 2020.

وردا على سؤال عن هذا الاحتمال، قال ‫بيت بوتيجيج، رئيس بلدية ساوث بيند بولاية إنديانا، لشبكة "سي سي إن" أمس الأحد "لم لا؟".

وأضاف أول مرشح مثلي علنا للبيت الأبيض "أعتقد أنها لن تكون المرة الأولى التي يرزق فيها زوجان رئاسيان بأبناء. لكن بالتأكيد هذه مسألة علي مناقشتها مع تشاستن قبل أن أطيل الحديث على التلفزيون".

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واحتفل ‫بيت بوتيجيج‎ وزوجه الذي يعمل مدرسا في معهد، بذكرى مرور عام على زواجهما.

ولم يكشف المرشح الديمقراطي علنا أنه مثلي إلا قبل أشهر من شرعنة زواج المثليين في الولايات المتحدة في يونيو 2016.

وقال إنه يريد أطفالا، لكن السباق إلى الرئاسة دفعه إلى تعليق هذا المشروع.