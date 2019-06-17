كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ساترفيلد" يتوجه إلى لبنان حامًلا رسالة إسرائيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعد عقد عدة اجتماعات مع المسؤولين الإسرائيليين، من المقرر أن يصل ديفيد ساترفيلد، مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية بالنيابة لشؤون الشرق الأدنى، إلى بيروت اليوم الاثنين، حاملًا رد تل أبيب على حل النزاع حول حدودها البحرية.

هناك تقارير تفيد، بأن إسرائيل ولبنان قد أحرزتا تقدمًا ملحوظًا نحو فتح محادثات مباشرة حول ترسيم الحدود بين البلدين.



وقدأعلنت إسرائيل الشهر الماضي، أنها جاهزة لمحادثات بوساطة أمريكية مع لبنان حول حل النزاع حول هذه القضية.

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