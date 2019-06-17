كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ساترفيلد" يتوجه إلى لبنان حامًلا رسالة إسرائيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
هناك تقارير تفيد، بأن إسرائيل ولبنان قد أحرزتا تقدمًا ملحوظًا نحو فتح محادثات مباشرة حول ترسيم الحدود بين البلدين.
وقدأعلنت إسرائيل الشهر الماضي، أنها جاهزة لمحادثات بوساطة أمريكية مع لبنان حول حل النزاع حول هذه القضية.
بينما رفضت بيروت أن تكون المحادثات محدودة بأي إطار زمني، حيث طالبت إسرائيل بإنهاء جميع المفاوضات في غضون ستة أشهر.
وتقول السلطات الإسرائيلية إن حزب الله، الذي عرقل هذه المحادثات من قبل، اتخذ قرارًا استراتيجيًا بإجراء المفاوضات على أمل الحد من التوترات مع إسرائيل.
ويُذكر أنه يوجد بين البلدين نزاع حدودي بحري لم يُحسم بعد حول منطقة ثلاثية من البحر تبلغ مساحتها حوالي 860 كيلومتر مربع.