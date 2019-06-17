كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصادر.. الحكومة السورية تنوي زيادة أسعار الدخان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وسائل إعلام سورية أن المؤسسة العامة للتبغ في البلاد قررت رفع أسعار منتجاتها من السجائر والتنباك، بزيادة قدرت بخمس ليرات عن كل علبة.

وذكر أن هذه الزيادة المقررة ستسري على الأنواع التالية:

حمراء طويلة ورق.

حمراء طويلة لايت.

حمراء قصيرة كرتون.

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شام قصيرة.

التنباك اللاذقاني - تنباك البزري.

وتمت الإشارة بالمقابل، إلى أن أسعار منتجات أخرى ستبقى على حالها من دون زيادات وهي:

الشام الطويلة –إيبلا –الحمراء الطويلة الكرتون.