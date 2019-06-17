طقس الاثنين.. أجواء حارة مع سحب منخفضة في مختلف المدن

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الاثنين، أن تظل الأجواء حارة نسبيا بالجنوب الشرقي وبأقصى جنوب المملكة، هذا مع تشكل سحب منخفضة كثيفة بعض الشيء على السواحل والسهول الشمالية والوسطى للمحيط الأطلس، والساحل المتوسطي وكدا فوق شمال الأقاليم الجنوبية.

وسيلاحظ تكون كتل ضبابية كثيفة على السواحل والسهول الشمالية والوسطى، عدا ذلك، ستكون الأجواء عموما مستقرة مع سماء نسبيا صحوة بكافة ربوع البلاد، فضلا عن هبوب زوابع رملية محلية بشمال الأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما من القطاع الشمالي على السواحل الجنوبية، ومن القطاع الجنوبي ضعيفة إلى معتدلة بالجنوب الشرقي للبلاد، ومن القطاع الشمالي وأحيانا من الغرب عموما بباقي المناطق.

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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 8 و13 درجة بالمرتفعات، وما بين 20 و26 درجة بالجنوب الشرقي وبأقصى جنوب المملكة، وما بين 13 و19 درجة بباقي الجهات.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 22 و27 درجة بالمرتفعات والسواحل، وما بين 27 و32 درجة بشمال المنطقة الشرقية والسايس وسهول المحيط الأطلسي ومنطقة سوس وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 32 و37 درجة بجنوب المنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس والسهول المتواجدة غرب الأطلس والسفوح الجنوبية الشرقية والأقاليم الجنوبية، وما بين 36 و40 درجة بأقصى كل من الجنوبي الشرقي وجنوب البلاد.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبمنطقة البوغاز وما بين طنجة وبوجدور، وقليل الهيجان إلى هائج بالجنوب.