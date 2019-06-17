خلص بحث علمي أجري في تايوان إلى أن الاستماع للموسيقى في المنزل يمكن أن يخفف آلام مرضى السرطان وشعورهم بالإعياء، ويحد من أعراض المرض كفقدان الشهية وصعوبة التركيز.
وكتب باحثون في الدورية الأوروبية لرعاية مرضى السرطان “يوروبيان جورنال أوف كانسر كير”: الأعراض الجانبية للسرطان خفت “بشكل ملحوظ” لدى مريضات بسرطان الثدي استمعن إلى الموسيقى لمدة 30 دقيقة 5 مرات أسبوعيا على مدى 24 أسبوعا.
ونقلت “رويترز” عن المريضات إن الموسيقى جعلت صحتهن النفسية والبدنية أحسن لأنها صرفت انتباههن عن الأفكار السلبية المرتبطة بالسرطان.
وقالت الباحثة البارزة كوي-رو تشو، المشاركة في الدراسة من جامعة تايبه الطبية “العلاج بالموسيقى مريح ولا ينطوي على إجراءات مزعجة ويمكن للناس استخدامه وسط وسائل الراحة في منازلهم”.
وأضافت “يمكن أيضا استخدام التدخل بالموسيقى دون تكلفة… لقد صارت خدمات الرعاية الصحية مكلفة في الوقت الحالي”.
كانت هذه تفاصيل خبر دراسة: الموسيقي تخفف آلام مرضى السرطان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.