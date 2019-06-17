إيران بصدد تسريع إنتاج اليورانيوم منخفض التخصيب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، اليوم الإثنين، أن إنتاج طهران من اليورانيوم منخفض التخصيب سيزداد بسرعة بعد 28 حزيران/يونيو الجاري.

وأضافت هيئة الطاقة الذرية الإيرانية: "سنبدأ المرحلة الثانية من تقليص تعهداتنا النووية إذا لم تنفذ أوروبا مطالبنا. وقد نصدر الماء الثقيل وهذا لن يمثل انتهاكا للاتفاق النووي".

وقال المتحدث باسم الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية، بهروز كمال أفندي إن البلاد ستتجاوز حد مخزون اليورانيوم الذي حدده الاتفاق النووي مع القوى العالمية في الأيام العشرة المقبلة.

وأكد أن مخزون بلاده من اليورانيوم منخفض التخصيب سيتجاوز 300 كيلوغرام.

وأدلى أفندي بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحافي في منشأة آراك للمياه الثقيلة بثه التلفزيون الإيراني الرسمي على الهواء مباشرة اليوم الإثنين.

وتأتي هذه التصريحات في أعقاب هجمات استهدفت ناقلات نفط في المنطقة الأسبوع الماضي، والتي ألقت واشنطن باللوم فيها على إيران وسط توترات متصاعدة بين البلدين بعد عام من انسحاب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي بشكل أحادي الجانب.

وشرحت هيئة الطاقة الذرية الإيرانية في تقرير صادر عنها الإجراءات التي تمت خلال الخطوة الأولى في زيادة ذخائر اليورانيوم منخفض التخصيب، وإعادة تصميم مفاعل أراك للماء الثقيل وعملية زيادة إنتاج الماء الثقيل.

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وسرعت إيران أخيرا معدل تخصيب اليورانيوم المنخفض الدرجة أربعة أضعاف، وقال مصدر في الهيئة الإيرانية، إن المنظمة ستتابع بجدية وقف البرامج المتعلقة بمراعاة سقف إنتاج اليورانيوم المخصب والماء الثقيل.

يذكر أن المجلس الإيراني الأعلى للأمن القومي كان أكد في بيان في أيار/مايو الماضي، أن إيران ستوقف بعض إجراءاتها في الاتفاق النووي.

وأوضح البيان أن إيران لا تعتبر نفسها حاليا ملتزمة بمراعاة القيود المتعلقة بالاحتفاظ باحتياطي اليورانيوم المخصب، واحتياطي الماء الثقيل.

كما أشار البيان إلى إعطاء مهلة 60 يوما للدول المتبقية في الاتفاق النووي لتنفيذ التزاماتها، خاصة في المجالين المصرفي والنفطي.