مصرع عامل إثر سقوطه من علو في عسقلان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي عامل (30 عاما) مصرعه إثر سقوطه من علو في مدينة عسقلان (أشكلون) صباح اليوم، الإثنين.

وأفاد الناطق بلسان المركز الطبي في المنطقة أنه تلقى بلاغا الساعة 09:20 حول سقوط عامل عن ارتفاع في عسقلان (أشكلون)، وقدّم الطاقم الطبي العلاجات الأولية للمصاب، ولكن جميع محاولات إنعاشه باءت بالفشل وتمّ إقرار وفاته في المكان.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث وأبلغت ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) بالحادث وفقا للمقتضى.

وذكرت مصادر طبية في وقت لاحق أن العامل الذي لقي مصرعه أجنبي كان على متن سفينة بميناء عسقلان.