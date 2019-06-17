القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي عامل (30 عاما) مصرعه إثر سقوطه من علو في مدينة عسقلان (أشكلون) صباح اليوم، الإثنين.
وأفاد الناطق بلسان المركز الطبي في المنطقة أنه تلقى بلاغا الساعة 09:20 حول سقوط عامل عن ارتفاع في عسقلان (أشكلون)، وقدّم الطاقم الطبي العلاجات الأولية للمصاب، ولكن جميع محاولات إنعاشه باءت بالفشل وتمّ إقرار وفاته في المكان.
وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث وأبلغت ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) بالحادث وفقا للمقتضى.
وذكرت مصادر طبية في وقت لاحق أن العامل الذي لقي مصرعه أجنبي كان على متن سفينة بميناء عسقلان.
كانت هذه تفاصيل خبر مصرع عامل إثر سقوطه من علو في عسقلان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.