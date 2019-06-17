الحوثيون يجددون الهجمات على مطار أبها السعودي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن الحوثيون أنهم هاجموا مجددا مطار أبها الواقع جنوبي السعودية بطائرة مسيرة فجر اليوم الإثنين، وقالوا إن الهجوم أوقف الملاحة الجوية من المطار وإليه.

وقالت قناة المسيرة الناطقة بلسان حركة الحوثي اليمنية إن الحركة شنت هجوما جديدا بطائرة مسيرة على مطار أبها بجنوب السعودية. ولم يصدر تأكيد لهذا الهجوم من السعودية.

وشن الحوثيون عدة هجمات استهدفت مطار أبها منذ يوم الأربعاء عندما أدى هجوم صاروخي ضد نفس المطار إلى إصابة 26 شخصا. وقالت حركة الحوثي يوم السبت إنها شنت هجمات بطائرات مسيرة على مطاري أبها وجازان بجنوب السعودية، وذلك ضمن عملية وصفوها "بالواسعة والنوعية".

إلى ذلك، اعتبرت جماعة الحوثي في اليمن، اليوم الإثنين، أن أي سفينة نفطية في البحر الأحمر أو بحر العرب ستكون هدفاً مشروعا لهم، حال استمر التحالف بعملياته العسكرية.

جاء ذلك في تصريحات لرئيس المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين، مهدي المشاط، ونشرتها وكالة الأنباء الخاضعة لهم.

وقال المشاط إن "استهداف مضخات النفط في السعودية قرار يمني خالص، وهو البداية لتدمير الصناعة النفطية في دول العدوان".

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وأضاف القيادي الحوثي "سيكون أي موقع نفطي أو سفينة تحمل النفط في البحر الأحمر وبحر العرب أهدافاً مشروعه لنا حتى يتوقف العدوان".

وأشار المشاط إلى أن صواريخ جماعته والطائرات المسيرة "أصبحت قادره على الوصول إلى أي نقطه في دول الخليج".

وهدد "المشاط" "كل دوله لا تنسحب من تحالف العدوان (التحالف العربي) ستطالها صواريخنا بما في ذلك السودان ومصر" .

وأضاف القيادي الحوثي "إذا تراجعت أميركا عن دعم العدوان ودعم إسرائيل ليس لدينا مانع من العلاقات معها".