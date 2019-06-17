حيفا: وفاة شخص أصيب بحروق من مادة كيماوية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت مصادر طبية في مستشفى "رمبام" بحيفا، أن أحد سكان المدينة (56 عاما) توفي اليوم، الإثنين، متأثرا بإصابته بحروق جراء مادة كيماوية في منزله بشارع "هحلوتس".

ولم تكشف المصادر الطبية هوية المتوفي. وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادثة، غير أنها لم تكشف تفاصيلها لغاية الآن.

يذكر ان المواد الكيميائية جزء هام وطبيعي من حياتنا لاستخدامنا الدائم لها، في مجالات الطعام والشراب والنظافة والصحة والعلاج، ووقود النقل والتدفئة وغيرها، لكنها تصبح خطرا عند سوء التعامل معها. وبرغم كل إيجابياتها ينطبق عليها مقولة السلاح ذو الحدين إن لم نحسن استخدامها، ولتأثيراتها الكبيرة على الصحة والبيئة، ومن الضروري التعرف على كيفية التعامل السليم معها بصورة تحمينا من الآثار السيئة أو الكوارث غير المتوقعة.