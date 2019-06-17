القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت مصادر طبية في مستشفى "رمبام" بحيفا، أن أحد سكان المدينة (56 عاما) توفي اليوم، الإثنين، متأثرا بإصابته بحروق جراء مادة كيماوية في منزله بشارع "هحلوتس".
ولم تكشف المصادر الطبية هوية المتوفي. وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادثة، غير أنها لم تكشف تفاصيلها لغاية الآن.
يذكر ان المواد الكيميائية جزء هام وطبيعي من حياتنا لاستخدامنا الدائم لها، في مجالات الطعام والشراب والنظافة والصحة والعلاج، ووقود النقل والتدفئة وغيرها، لكنها تصبح خطرا عند سوء التعامل معها. وبرغم كل إيجابياتها ينطبق عليها مقولة السلاح ذو الحدين إن لم نحسن استخدامها، ولتأثيراتها الكبيرة على الصحة والبيئة، ومن الضروري التعرف على كيفية التعامل السليم معها بصورة تحمينا من الآثار السيئة أو الكوارث غير المتوقعة.
كانت هذه تفاصيل خبر حيفا: وفاة شخص أصيب بحروق من مادة كيماوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.