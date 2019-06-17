شكرا لقرائتكم خبر عن المشاط يهدد باستهداف مصر والسودان إذا لم ينسحبا من التحالف والان مع التفاصيل

اعتبرت مليشيا الحوثي الإيرانية، اليوم الإثنين، أن أي سفينة نفطية في البحر الأحمر أو بحر العرب ستكون هدفاً مشروعا لهم، حال استمر التحالف بعملياته العسكرية.

جاء ذلك في تصريحات لمهدي المشاط، رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين (أعلى هيئة تنفيذية تتبع الجماعة لإدارة المحافظات الخاضعة لهم)، ونشرتها وكالة الأنباء الخاضعة لهم.

وقال المشاط إن "استهداف مضخات النفط في السعودية قرار يمني خالص، وهو البداية لتدمير الصناعة النفطية في دول التحالف العربي.

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وأضاف القيادي الحوثي "سيكون أي موقع نفطي أو سفينة تحمل النفط في البحر الأحمر وبحر العرب أهدافاً مشروعة لنا حتى يتوقف العدوان".

وأشار "المشاط" إلى أن صواريخ جماعته والطائرات المسيرة "أصبحت قادرة على الوصول إلى أي نقطة في دول الخليج".

وهدد "المشاط" "كل دولة لاتنسحب من التحالف العربي ستطالها صواريخنا بما في ذلك السودان ومصر" .

وأضاف القيادي الحوثي "إذا تراجعت أمريكا عن دعم التحالف ودعم إسرائيل ليس لدينا مانع من العلاقات معها".