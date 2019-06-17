برلمانيون بصنعاء.. في قلب أهداف الحوثيين بعد فضح فسادهم

يخضع بعض أعضاء مجلس النواب الموالين للانقلاب في صنعاء للكثير من الاستفزازات والمضايقات التي تمارسها مليشيا الحوثي ضدهم.

ونتيجة لقيام برلمانيون في صنعاء بفضح مليشيا الحوثي والفساد المهول في مؤسسات الدولية من مصادر الدولة كالضرائب لجأت المليشيا إلى قيام بمحاصرتهم ووضعهم تحت الرقابة.

حصار منازلهم:

وفي هذا الاطار قالت مصادر خاصة إن مليشيا الحوثي فرضت طوق أمني وحصار على منزل البرلماني الموالي للانقلاب عبده بشر في صنعاء.

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وقامت المليشيا بارسال ثمان عربات عسكرية محملة بالمسلحين الى محيط منزل عبده بشر واختطاف اثنين من مرافيه واقتيادهم الى مكان مجهول في حادثة تعتبر ضمن سلسلة الاهانات التي يتلقاها الموالين للحوثيين منذ اربعة اعوام.

ويعتبر عبده بشر من البرلمانيين الموالين للانقلاب منذ اربعة اعوام، لكنه سبق اون تحدث في اكثر من مرة في البرلمان عن فساد مليشيا الحوثي والتي تصل الى مليارات.

وتقوم المليشيا بتحصيل الضرائب والجمارك حيث يصل في صنعاء باليوم الواحد للواردات الى مليار ريال بحسب ما نقله عبده بشر في احدى جلسات البرلمان بصنعاء.

ويبدو أن مليشيا الحوثي اظهرت انزعاجها نتيجة لنشاط البرلمان والذي رفع مؤخرا من وتيرة فضح المليشيا لا سيما بعد مقتل علي عبدالله صالح على يدهم قبل عام ونصف.