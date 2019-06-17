شكرا لقرائتكم خبر عن المقاومة الجنوبية تحبط تسللا حوثيا في ثرة بأبين والان مع التفاصيل
تمكنت المقاومة الجنوبية في جبهة ثره بمحافظة أبين صباح اليوم الإثنين، من كسر تسللا للمليشيات الحوثية قامت به مجموعات منهم بغرض اختراق المواقع الأمامية في الجبهة.
وكشفت مصادر عسكرية أن أبطال المقاومة الجنوبية، أجبروا جميع المتسللين على العودة إلى جحورهم بعد اشتباكات استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة .
وأشارت المصادر إلى إصابة أحد أبطال المقاومة الجنوبية الخضر الشيبه، بجراح طفيف وتم نقله إلى أحد المستشفيات القريبة لتلقي العلاج اللازم.
وأكدت المصادر أن هناك قتلى وجرحى في صفوف المليشيات فيما لازالت الاشتباكات تدور بشكل متقطع بالسلاح المتوسط.
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