شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية البريطاني يحذر من "خطر كبير" للتصعيد في الخليج والان مع التفاصيل

حذر وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت من "خطر كبير" في التصعيد الحالي بمنطقة الخليج، بعد الاتهامات المتبادلة بين طهران وواشنطن بالمسؤولية عن هجمات الخميس على سفينتين في بحر عمان.

ورداً على سؤال لشبكة "بي بي سي" عن احتمالات تصعيد في المنطقة، قال هانت: "إنه الخطر الكبير القائم في الوضع الحالي".

وتُحمل واشنطن طهران مسؤولية الهجومين.

في المقابل ألمح رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني اليوم، إلى وقوف واشنطن وراء الهجومين.

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وقال هانت إن المملكة تعتبر "من شبه المؤكد" أن طهران تقف وراء الهجومين.

وأوضح "لدينا تحليل أجهزة مخابراتنا، ولدينا أشرطة فيديو لما حدث. رأينا أدلة. لا نعتقد أن جهةً أخرى فعلت ذلك".

وع خطر التصعيد أضاف "كل طرف في هذه الخصومة يعتقد أن الطرف الآخر يسعى إلى الحرب. ونحن ندعوهما إلى خفض التوتر".

وتابع "تحدثت مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والواضح لدي أن الولايات المتحدة تريد أن ينتهي هذا الأمر عبر مفاوضات".

وأضاف "على ايران وقف أنشطتها المزعزعة لاستقرار المنطقة، في لبنان عبر حزب الله، وفي اليمن أين تُطلق صواريخ على السعودية، وفي الخليج كما رأينا. وهنا يكمن الحل على الأمد البعيد".