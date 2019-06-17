شكرا لقرائتكم خبر عن هل تغلق زيارة أبو الغيط للخرطوم بابا آخر أمام تدخلات قطر وتركيا بالسودان؟ والان مع التفاصيل

بعدما أطاح المجلس العسكري السوداني بآخر ما تبقى من نفوذ لتنظيم الحمدين وإردوغان في السودان، توجه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، الأحد، إلى الخرطوم، في أول زيارة لمسؤول عربي رفيع إلى السودان منذ عزل عمر البشير، ليبنى حائط منيع آخر بوجه قطر وتركيا.

واعتبر دبلوماسيون وخبراء أن زيارة أبو الغيط ستسهم في خلق بيئة مواتية لاستئناف الحوار بين جميع الأطراف لحل الأزمة والدفع بأوراق التوافق والاستقرار بالسودان، ما يبدد الجهود القطرية والتركية الخبيثة التي تسعى لاستمرار الوضع ملتهبا، حتى إيجاد موالون جدد لهم.

وشددوا على ضرورة إغلاق الباب تماما أمام أي محاولات تركية أو قطرية للتدخل في الأزمة السودانية؛ لدورهما في تخريب المصالح العربية العليا، مؤكدين ضرورة توفير الدعم السياسي اللازم حتى تحقق زيارة الأمين العام النتائج المرجوة منها.

السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، يشير إلى أنه من المنتظر أن يلتقي خلال زيارته، الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي، وعددا من قيادات إعلان قوى الحرية والتغيير وممثلي القوى والحركات السياسية.

وأضاف المتحدث أن الزيارة "المهمة" تأتي اتساقا مع حرص الجامعة العربية على تحقيق كامل الأمن والاستقرار في مختلف الدول الأعضاء في الجامعة.

ويرى السفير نبيل بدر مساعد وزير الخارجية السابق للشؤون العربية، أن قرار الأمين العام للجامعة العربية بزيارة السودان قرار صائب؛ للبحث عن حلول توافقية وعملية تحقق الأمن واستقرار البلاد.

وأوضح أن توقيت الزيارة مناسب؛ لأنها ستسهم لا شك في المساعدة على حلحلة الوضع الحالي، والمساعدة على تهيئة مناخ مناسب وخلق بيئة مواتية لاستئناف الحوار بين أطراف الخلاف تبرز فيه المصالح العليا للسودان، وهو أمر مطلوب حتى يستشعر السودانيون أنهم ليسوا بمعزل عن الإطار العربي، محذرا في هذا الصدد من أن ترك الخلافات للاستقطاب الحاد لن يفيد أحدا ويضر بمصالح السودان نفسه.

وأضاف بدر: "زيارة أبوالغيط تعني أن هناك إطارا عربيا معني باستقرار السودان، والمساعدة في الوصول لحلول تتجاوز المشاكل الحالية".

وأكد مساعد وزير الخارجية السابق للشؤون العربية، أنه ينبغي إغلاق الباب تماما أما أي محاولات تركية أو قطرية للتدخل في الأزمة السودانية، بل والإعلان عربيا وعالميا عن التدخلات الضارة واتخاذ إجراءات بالنسبة للأطراف التي تتدخل ضد مصالح السودان.

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وأشار إلى أن "تركيا وقطر أطراف تخرب المصالح العربية العليا، وللأسف فإن قطر لن تتخلى عن هذا الدور التخريبي ولن تستطيع التخلي عنه، لأنها وضعت الأمور الشاذة كجزء من مكون استمرارها".

وقال السفير أحمد حجاج الأمين العام المساعد السابق لمنظمة الوحدة الأفريقية، إن الزيارة تعكس اهتمام الجامعة العربية الكبير بالسودان، وتظهر التضامن العربي معها كدولة مهمة وعضو مهم بالجامعة.

ورأى حجاج أن الزيارة تأتي عقب زيارة الأمين العام للأمم المتحدة ومباحثاته مع السكرتير العام حول الوضع في السودان، وإعلان أبوالغيط خلالها أنه قد يزور السودان، مردفا: "وخلال اليومين الماضيين أوفدت الجامعة العربية وفدا قام بمقابلة عدد من المسؤولين السودانيين للتمهيد لزيارة أبوالغيط".

وأشار إلى أن الأمين الغيط سيؤكد، خلال الزيارة، ضرورة التفاوض، وحل الأزمة بالحوار بين جميع الأطراف السودانية.

وبين أن زيارة الأمين العام للسودان لن تكون الأخيرة، وسيتبعها عدد من الزيارات الأخرى لإظهار حجم التضامن والمساندة العربية مع دولة السودان الشقيقة.

رئيس بحوث السودان وحوض النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور هاني رسلان، اعتبر أن زيارة أبو الغيط مهمة في توقيتها؛ لأن حالة الاستقطاب تتزايد بالسودان، وهناك توجه واضح لدى بعض الأطراف لفرض حلول منفردة؛ لذا فإن كل جهد يبذل فهو مطلوب بلا شك.

وحذر رسلان من حالة الاستقطاب في السودان التي وصلت إلى مستوى خطير، الأمر الذي استدعى تدخلات ووساطات إقليمية وقارية ودولية، وفى الوقت الحالي تتصدر الوساطة الإثيوبية واجهة الأحداث بعد أن حظيت بدعم الاتحاد الأفريقي وكذلك الولايات المتحدة.

واستدرك: "رغم قبول كلا الطرفين للوساطة فإنه من الواضح من تصريحات المجلس العسكري بالأمس واليوم أنها تتعثر".

وتسارعت الأحداث منذ 11 أبريل الماضي، حيث أعلن الجيش عزل البشير واعتقاله في مكان آمن وتعطيل العمل بالدستور، وحل البرلمان والحكومة المركزية وحكومات الولايات، وتشكيل لجنة أمنية لإدارة البلاد لمدة انتقالية مدتها عامان، يتم خلالها تهيئة البلاد للانتقال نحو نظام سياسي جديد، مع فرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر.