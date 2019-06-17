تقدم جديد للجيش اليمنى في صعدة.. وإسقاط قتلى وجرحى من الحوثيين

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 10:00 صباحًا, 17 يونيو 2019 م المناطق - وكالات أحرز الجيش اليمني تقدمًا ميدانيًا جديدًا في مديرية كتاف شرق محافظة صعدة، في شمال اليمن.

وذكر مصدر عسكري يمني للموقع الإلكتروني التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن الجيش اليمني أسقط عدد من القتلى والجرحى في صفوف مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، فيما لاذ عناصرها بالفرار باتجاه مركز المديرية.

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