- 1/2
- 2/2
وكالاتالأحد 2019/6/16 01:03 مساء بتوقيت أبوظبي
ناقلة نفط - أرشيف
لقي 4 أشخاص مصرعهم إثر اندلاع حريق على متن ناقلة نفط بميناء محج قلعة التجاري في داغستان، حسبما ذكرت صباح اليوم شركة "فولجكويه باروخودستفو" المالكة لناقلة النفط على موقعها الرسمي.
وأوضحت لجنة التحقيق المحلية في الحريق أن الحريق نجم عن انفجار خليط الغاز في غرفة المحرك أثناء عملية نقل المنتجات النفطية منها؛ ما أدى إلى سقوط الضحايا.
وأكد المدير العام للميناء، أليك عبد الحميدوف، أن الميناء يعمل بشكل نظامي بعد إطفاء الحريق في ناقلة النفط، التي كانت تحمل لحظة وقوع الانفجار نحو ألفي طن من النفط.
كانت هذه تفاصيل خبر اندلاع حريق على متن ناقلة نفط في داغستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.