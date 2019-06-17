اليابان تعتقل رجلا طعن شرطيا قرب اجتماع مرتقب لقمة العشرين

اعتقلت الشرطة اليابانية، الإثنين، رجلا بتهمة طعن شرطي والاستيلاء على مسدسه قرب أوساكا التي تستضيف قمة لمجموعة العشرين الأسبوع المقبل.

وقال يوشيهيدي سوجا كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني خلال مؤتمر صحفي: "ننظر بشكل جدي لهذا الحادث الذي سبب قلقا كبيرا بين السكان".

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وأضاف المسؤول نفسه: "في الوقت الذي من المقرر فيه عقد اجتماع قمة لمجموعة العشرين الأسبوع المقبل سنعزز اليقظة والحذر بشكل أكبر".

في هذه الأثناء، ذكر مسؤول بالشرطة المحلية أن المشتبه به البالغ من العمر 33 عاما نفى الاتهامات الموجهة له.

وبدأت عملية بحث عن المشتبه به على نطاق واسع، الأحد، بعد العثور على الشرطي المطعون ممددا على الأرض في مدينة سويتا، والذي يتلقى العلاج في حالة غياب عن الوعي.

ويأتي الحادث بعد آخر وقع الشهر الماضي، قتل خلاله رجل في منتصف العمر فتاة وراشدا بسكين وأصاب 17 شخصا آخرين قرب طوكيو، رغم ندرة حدوث الجريمة العنيفة باليابان.