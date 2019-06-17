بريطانيا تبحث إرهاب إيران في اجتماع طارئ إثر هجوم خليج عمان

تعقد الحكومة البريطانية، الإثنين، اجتماعًا طارئًا لبحث التصعيد الإيراني في الخليج العربي عقب الهجوم على ناقلتي نفط في خليج عمان.

وحمّلت بريطانيا والولايات المتحدة مسؤولية الهجوم لإيران لإصرارها على الأنشطة المزعزعة لاستقرار المنطقة.

والاجتماع يشمل مسؤولين عسكريين وأمنيين في لجنة "كوبرا" للاستجابة للطوارئ الوطنية والدولية بهدف بحث دور بريطانيا وردها على الأزمة، في الوقت الذي يستعد 100 عنصر من قوات النخبة بالبحرية البريطانية للذهاب إلى الخليج، بعد أيام قليلة من الهجوم، بحسب صحيفة "صنداي تايمز".

كان وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت أكد أن بلاده "شبه متأكدة" من أن إيران تقف وراء الهجمات على ناقلتي النفط في خليج عمان، مشيرا إلى أن لندن لا تعتقد أن أي أحد آخر يمكنه القيام بذلك.

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وأضاف هانت: "يجب على إيران أن توقف أنشطتها المزعزعة لاستقرار المنطقة، في لبنان عبر حزب الله وفي اليمن من حيث تطلق صواريخ على السعودية، وفي الخليج كما رأينا، وهنا يكمن الحل على الأمد البعيد"، كما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية.

بدوره، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن مخابرات بلاده لديها العديد من الأدلة التي تثبت ضلوع إيران في الهجوم الأخير على ناقلتي النفط في بحر عمان.





وأضاف، في مقابلة مع برنامج "فوكس نيوز صنداي"، أن إيران شنت الهجمات الأخيرة على ناقلتي النفط في بحر عمان بهدف إعاقة حركة الملاحة في مضيق هرمز، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستتخذ كل الخطوات اللازمة لضمان حرية الملاحة.

وتعرضت ناقلتا نفط، الخميس الماضي، لهجوم في خليج عمان، الأولى ترفع علم جزر مارشال واسمها "فرنت ألتير"، والأخرى اسمها "كوكوكا كاريدجس" وترفع علم بنما.

ونشر الموقع الإلكتروني للقيادة الوسطى في الجيش الأمريكي مقطع فيديو قال إنه يظهر طاقم زورق دورية إيرانية يزيل شيئا من جسم سفينة تتطابق علاماتها مع صور الأرشيف والفيديو الخاصة بناقلة النفط المملوكة لشركة "كوكوكا كوراجوس" اليابانية للملاحة.