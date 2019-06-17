اعتقالات بالضفة وإحصائية جديدة للأسرى في سجون الاحتلال

شدد الجيش الإسرائيلي من حملات الاعتقال بالضفة الغربية، بداعي المشاركة بفعاليات احتجاجية ضد الاحتلال، في وقت بلغ فيه عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو 5500 معتقل.

وقال جيش الاحتلال في بيان إنه اعتقل 22 فلسطينيا في الضفة الغربية خلال ساعات الليل وفجر اليوم الإثنين.

وادعى الجيش أن الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم شاركوا في فعاليات احتجاجية، مشيرا إلى أنه جرى نقلهم للتحقيق لدى أجهزة المخابرات الإسرائيلية.

وكثف الاحتلال الإسرائيلي في الأسابيع الأخيرة من حملات الاعتقال التي طالت مناطق متفرقة من الضفة الغربية.





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وقالت مؤسسات حقوقية إن جيش الاحتلال اعتقل 421 فلسطينيا خلال شهر مايو/آيار الماضي.

وجاء في بيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، أن إسرائيل اعتقلت 145 مواطناً من مدينة القدس، و59 من محافظة رام الله والبيرة (وسط الضفة)، و60 مواطناً من الخليل (جنوب)، و30 في جنين (شمال).

وشملت الاعتقالات خلال الفترة نفسها، 21 شخصا من محافظة بيت لحم (جنوب)، و32 من نابلس، و13في طولكرم، و19 في قلقيلية (شمال).

وفي محافظة طوباس، اعتقلت سلطات الاحتلال 8 مواطنين، ومثلهم من سلفيت (شمال)، إلى جانب 14 من أريحا (شرق)، و12 في قطاع غزة.

ووفق البيان، ارتفع عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتّى نهاية مايو/آيار الماضي، إلى نحو 5500، منهم 43سيدة.

فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال في سجون الاحتلال نحو 220 طفلاً، والإداريين قرابة الـ500.