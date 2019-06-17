هولندا: أي اعتداء على سفن تجارية غير مقبول

قال وزير الخارجية الهولندي، ستيف بلوك، إن أي اعتداء على سفن تجارية غير مقبول.

جاء ذلك في تصريحات صحفية قبيل اجتماعات وزراء الشؤون الخارجية للدول الأعضاء للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ.

وأضاف بلوك أنه من الأهمية بمكان أن نتأكد من كون إيران لا تزال تفي بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي أم لا.





ويناقش اجتماع اليوم الأوضاع في الشرق الأوسط وبينها التطورات بالسودان وسياسة الاتحاد الأوروبي الخارجية.

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بدورها، قالت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، إن العالم لا يستطيع تحمل أزمة في منطقة الشرق الأوسط في الوقت الحالي.

وأضافت: "على الجميع استخدام الحكمة في منطقة لا تحتاج إلى توترات إضافية".





وتعرضت ناقلتان، الخميس الماضي، لهجوم في خليج عمان؛ الأولى ترفع علم جزر مارشال واسمها "فرنت ألتير"، والأخرى اسمها "كوكوكا كاريدجس" وترفع علم بنما.

وتأتي الهجمات التي وقعت على بعد نحو 45 كم (25 ميلاً) قبالة الساحل الإيراني، في الوقت الذي تتصاعد فيه حدة التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

واتهمت الولايات المتحدة الأمريكية إيران بالوقوف وراء الهجمات على السفن التجارية في الخليج.

وأمس الأحد، قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن واشنطن تدرس جميع الخيارات في التعامل مع إيران ومنها الخيار العسكري بعد هجومها على ناقلتي للنفط في بحر عمان.