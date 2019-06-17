مصرع 8 أشخاص إثر غرق قارب هجرة قرب تركيا

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وكالاتالإثنين 2019/6/17 12:14 مساء بتوقيت أبوظبي
قارب هجرة غير شرعية - أرشيفية
لقي 8 أشخاص مصرعهم، اليوم الإثنين، إثر غرق قارب يقل مهاجرين غير شرعيين جنوب غرب تركيا.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن خفر السواحل الأتراك أنه تم العثور على جثث ثمانية مهاجرين اليوم بعد غرق المركب قبالة مدينة بدوروم جنوب غرب تركيا.
فيما تم إنقاذ 31 مهاجرا آخرين، وفق المصدر ذاته الذي لم يوضح جنسيات المهاجرين.
ويحاول لاجئون ومهاجرون كثيرون عبور بحر إيجة من تركيا، وهي رحلة قصيرة لكن خطيرة وكثيرا ما تتم في ظل أحوال جوية سيئة.
ووفق آخر الأرقام الصادرة عن المنظمة الدولية للهجرة في 16 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وصل 55 ألف مهاجر إلى أوروبا عبر البحر منذ الأول من يناير/كانون الثاني.
فيما قضى 744 في رحلة العبور هذه، وهو عدد أكبر بـ3 مرات من العدد المسجّل سنة 2017.
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