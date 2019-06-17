انت الان تتابع زلزال قوته 6.2 درجة في شرق إندونيسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزالا قوته 6.2 درجة وقع في شرق إندونيسيا اليوم الاثنين لكن لم ترد تقارير حتى الآن عن خسائر بشرية أو أضرار.
وأضاف أن مركز الزلزال كان على بعد 133 كيلومترا إلى الشمال الغربي من مدينة كوبانج على جزيرة تيمور.
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