الان تتابع متحدث إيراني: بدء العد التنازلى لانتاج 300 كلجم من اليورانيوم المخصب والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طهران- الخليج 365: أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي عن بدء العد التنازلي لـ 10 أيام لإنتاج 300 كيلوجرام من اليورانيوم المخصب في البلاد، حسبما ذكرت وكالة أنباء فارس اليوم الإثنين. Advertisements وقال المتحدث النووي الإيراني: لا يزال هناك وقت أمام الدول الأوروبية للمساعدة في حماية إيران من عقوبات أمريكا لكنها بحاجة للتحرك لا الكلام. واكد بالقول: قد نصدر الماء الثقيل وهذا لن يمثل انتهاكا للاتفاق النووي.

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