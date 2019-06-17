الان تتابع مقتل خبراء إيرانيين بانفجار صاورخ أثناء محاولة الحوثيين إطلاقه من قاعدة الديلمي في صنعاء والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل صنعاء -الخليج 365: لقي عدد من الخبراء الإيرانيين مصرعهم اليوم الاثنين بانفجار صاورخ أثناء محاولة الحوثيين إطلاقه من قاعدة الديلمي في صنعاء. جاء ذلك في الوقت الذي قصفت فيه مقاتلات التحالف العربي معسكر القوات الخاصة الواقع تحت سيطرة المتمردين الحوثيين في منطقة الصباحة غرب صنعاء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل خبراء إيرانيين بانفجار صاورخ أثناء محاولة الحوثيين إطلاقه من قاعدة الديلمي في صنعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.