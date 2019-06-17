هذا ما نحتاجه.. الكويت تُعلن عن وظائف شاغرة فى قطاع التعليم

أعلنت وزارة التربية الكويتية، احتياجها لـ 780 معلما من داخل وخارج الكويت للعام الدراسى القادم 2019 – 2020.

وقال الوكيل المساعد لقطاع الشؤون الإدارية والتطوير الإدارى بوزارة التربية الكويتية فهد الغيص، فى تصريح صحفى، أنه تمت مخاطبة سفارات الكويت بالخارج، للإعلان عن التخصصات المطلوبة من المعلمين والمعلمات، وكذلك مخاطبة وزارة الخارجية الكويتية، للإعلان عن تلك الوظائف التعليمية بكل من الأردن، وتونس وفلسطين.

وأوضح أنه تم تدشين موقع إلكترونى خاص بإدارة الموارد البشرية بالوزارة، لاستقبال طلبات الراغبين فى العمل بوظائف الهيئة التعليمية والإدارية حسب التخصصات والشروط والضوابط والخبرات المطلوبة، من خلال إعلانات سفارات الكويت بالدول العربية الثلاث.

وحول التعاقد المحلى، أشار الوكيل المساعد لقطاع الشؤون الإدارية والتطوير الإدارى بوزارة التربية الكويتية، إلى أنه تم فتح موقع خاص لتقديم الطلبات، وتجميعها وإرسالها إلى قطاع التعليم العام، لاستكمال الإجراءات الفنية، كالاختبارات والمقابلات الشخصية، تمهيدا لتحديد مجتازى تلك الإجراءات.