قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأحد، إنه رغم أن إيران مسؤولة "بلا شك" عن الهجمات التي استهدفت ناقلتين الأسبوع الماضي إلا أن الولايات المتحدة لا تريد حرباً مع طهران.
وفي مقابلة مع برنامج "فوكس نيوز صنداي" أضاف بومبيو "بذل الرئيس ترامب كل ما في وسعه لتجنب الحرب. لا نريد الحرب" في إشارة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
لكنه أضاف أن واشنطن ستضمن حرية الملاحة عبر ممرات الشحن الحيوية وقال: "ستتأكد الولايات المتحدة من اتخاذ كل الإجراءات الضرورية الدبلوماسية، وغير الدبلوماسية لتحقيق تلك النتيجة".
كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو: لا نريد حرباً مع إيران رغم أنها مسؤولة بلا شك عن استهداف الناقلتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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