ترامب يُعاود الهجوم على عمدة لندن ويصفه بالكارثة والعار الوطني على بريطانيا

تفاعل حزب العمال البريطاني الأحد بغضب مع الهجوم الجديد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على عمدة لندن صادق خان، الذي وصفه بـ"كارثة" وبـ"عار وطني" بعد مقتل ثلاثة شبان في العاصمة البريطانية.

وأعاد ترامب نشر تغريدة لكاتي هوبكينز، الكاتبة الصحافية اليمينية المثيرة للجدل، حمّلت فيها خان مسؤولية جرائم العنف بلندن بالساعات الأخيرة، وأضاف "لندن تحتاج لعمدة جديد بأسرع ما يمكن. خان كارثة، ولن يزداد إلا سوءاً".

وكتب في تغريدة أخرى على تويتر "إنه عار وطني يدمر مدينة لندن".

واعتبر زعيم حزب العمال البريطاني، جيريمي كوربين أنه "أمر مريع للغاية" أن يستخدم ترامب "مأساة مقتل أشخاص لمهاجمة عمدة لندن"، مشيراً إلى أن خان "يفعل الصواب بدعم الشرطة في أداء عملها".

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وقال إن هوبكنز وترامب "يسعيان للانقسام في وقت يتعين علينا الاتحاد فيه".

ومن جانبه قال المتحدث باسم خان، أول عمدة مسلم للندن، إن "أفكاره مع أسر القتلى" و"لن يضيع وقته في الرد على تغريدات من هذا النوع".

واعتقل 14 شخصاً على صلة بقتل ثلاثة شبان يومي الجمعة والسبت، اثنان منهم دون العشرين، في هجمات منفصلة بأماكن متفرقة في لندن، ما يرفع إلى 56 عدد ضحايا جرائم القتل بالمدينة منذ مطلع العام الجاري، مقابل 77 في الفترة نفسها من 2018.