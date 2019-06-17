بومبيو يبحث في سيؤول زيارة ترامب

بحث وزيرا الخارجية الأمريكي والكوري الجنوبي، مايك بومبيو وكانغ كيونغ هوا، خلال اتصال هاتفي، زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المرتقبة لسيؤول وجمود محادثات نزع السلاح النووي مع النظام الكوري الشمالي.

وذكرت الخارجية الكورية الجنوبية في بيان صادر اليوم الإثنين أن كانغ، الموجود حالياً في زيارة لموسكو، تحدث مع بومبيو على مدار 15 دقيقة.

واتفق الجانبان على أهمية الزيارة التي ينتظر أن يجريها أواخر يونيو (حزيران) لسيؤول لبحث نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية الجنوبية وتعزيز العلاقات الثنائية.

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ورغم أن الموعد المحدد لزيارة ترامب لكوريا الجنوبية لم يتم الإعلان عنه بشكل رسمي بعد، فمن المنتظر أن تجري عقب قمة زعماء مجموعة العشرين المزمع عقدها يومي 28 و29 من يونيو (حزيران)، والتي سيحضرها ترامب ونظيره الكوري الجنوبي مون جيه إن.

وأضاف بيان خارجية كوريا الجنوبية أن الجانبين اتففا على مواصلة المشاورات.

وتأتي زيارة ترامب في وقت يهيمن عليه جمود الحوار مع كوريا الشمالية عقب فشل قمة هانوي في فبراير (شباط) الماضي.