اعتقال يميني ألماني للاشتباه في علاقته بمقتل سياسي مؤيد للاجئين

أعلنت السلطات الألمانية الأحد اعتقال رجل على علاقة بمقتل مسؤول سياسي محلي مؤيد لاستقبال اللاجئين، ونقلت وسائل إعلام عدة أن المشتبه به يدور في فلك اليمين المتطرف.

وأعلنت الشرطة والنيابة العامة في بيان مشترك، اعتقال رجل في الـ45 السبت، بعد مقتل فالتر لويبكي رئيس قطاع كاسل، شمال شرق فرانكفورت، بالرصاص في مطلع يونيو (حزيران)، وكان عضواً في حزب الاتحاد الديموقراطي المسيحي، حزب المستشارة أنجيلا ميركل.

وأوضح البيان أن "الاعتقال جاء استناداً إلى أدلة بفضل الحمض الريبي النووي، ومثل المشتبه به عصر الأحد أمام قاضي التحقيق في كاسل".

ولم يشر البيان إلى دافع الجريمة، مؤكداً أن السلطات ستصدر في الأيام القليلة المقبلة معلومات إضافية عما توصل إليه التحقيق.

إلا أن صحيفتي "فرانكفورتر الغيماينه تسايتونغ" و"بيلد" نقلتا أن المشتبه "من اليمين المتطرف"، دون تقديم تفاصيل إضافية.

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وعثر على فالتر لويبكي 65 عاماً، مقتولا في 2 يونيو (حزيران) الجاري، على شرفة منزله في فولفغاغن بضواحي كاسل، وتبين أنه قتل برصاصة أطلقت عليه عن قرب، حسب الشرطة.

وبعد قرار ميركل في أكتوبر(تشرين الأول) بفتح الحدود أمام مئات آلاف السوريين والعراقيين، دافع لويبكي عن حقوق اللاجئين، ما أثار غضب اليمين المتطرف.

ولا يستبعد المحققون أي فرضية خاصة، أن لويبكي تعرض لتهديدات عدة بالقتل.

وبعد مقتله تضمنت مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من التعليقات التي لم تخل من الترحيب باغتياله كتبها أشخاص من اليمين المتطرف.