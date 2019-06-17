الكويت تجدد المطالبة بالتحقيق في الهجمات على السفن وناقلات النفط في الخليج العربي

جدد مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، منصور العتيبي إدانة الكويت للأعمال الاجرامية في الخليج العربي، ومهاجمة السفن وناقلات النفط والمطالبة بالتحقيق فيها.

وأكد، العتيبي حسب وكالة الأنباء الكويتية، مطالبة الكويت بالعمل على "وقف الأعمال الإجرامية في الخليج العربي"، والتحقيق في الحادثتين اللتين وقعتا أخيراً، واتخاذ ما يلزم من تدابير لحماية الممرات المائية، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الأعمال الإجرامية.

كما جدد اعتبار الكويت تلك الهجمات انتهاكاً سافراً للقانون الدولي وتهديداً خطيراً لسلامة الملاحة البحرية في هذه المنطقة الحيوية من العالم.

وشدد السفير العتيبي على دعم الكويت ومساندتها لمناقشة هذه المسألة في مجلس الأمن وابقائها قيد النظر.

وكانت ناقلة نفط نرويجية وسفينة تملكها سنغافورة تعرضتا لهجوم في بحر عمان الخميس الماضي، وذلك بعد شهر من انفجارات ألحقت أضراراً بثلاث ناقلات نفط، وسفينة قبالة ساحل الإمارات.