حماس تحتجز نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح

احتجزت حماس، مساء الأحد، نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح فايز أبو عيطة، بعد عودته إلى قطاع غزة، قرب معبر بيت حانون، وفقا لموقع 24.

وقال أبو عيطة لوكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الأحد، إن عناصر من حماس احتجزته أكثر من ساعتين، أثناء عودته إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون.