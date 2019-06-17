مجموعة العشرين توافق على إطار عمل للحد من النفايات البلاستيكية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلنت الحكومة اليابانية بعد استضافة الاجتماع الوزاري الذي استمر يومين بأن وزراء البيئة في مجموعة العشرين اتفقوا اليوم الأحد، على اعتماد إطار تنفيذ جديد للإجراءات الخاصة بمعالجة مشكلة النفايات البلاستيكية البحرية على نطاق عالمي.

وبحسب ما جاء بموقع Deutsche Welle اجتمع وزراء البيئة والطاقة في مجموعة العشرين الكبرى في نهاية هذا الأسبوع في كارويزاوا، شمال غرب طوكيو، قبل قمة مجموعة العشرين في أوساكا، غرب اليابان، يومي 28 و 29 يونيو.

وكانت إحدى النفايات الرئيسية في المحيط هي نفايات البلاستيك في المحيط، حيث أثارت صور الشواطئ المليئة بالحطام والحيوانات الميتة والمعدة بالبلاستيك الغضب الشديد، حيث حظرت العديد من الدول الأكياس البلاستيكية على الفور.