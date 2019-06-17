القيادة تهنئ رئيس جمهورية سيشل بذكرى يوم الدستور لبلاده

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة للرئيس داني فاور، رئيس جمهورية سيشل بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلاده.

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وأعرب الملك باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية سيشل الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة للرئيس داني فاور، رئيس جمهورية سيشل بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلاده.

وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيا لحكومة وشعب جمهورية سيشل الصديق المزيد من التقدم والازدهار.