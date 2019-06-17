الأرجنتين تحاول إعادة التيار الكهربائي لملايين الأشخاص بعد انقطاع واسع النطاق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة وكالات تحاول وزارة الطاقة بالأرجنتين إعادة التيار الكهربائي إلى ملايين الأشخاص بعد انقطاع واسع النطاق. وذكرت شركة إندسور أرجنتينا للطاقة إنها أعادت التيار الى 75 ألف مشترك في منطقة بوينس أيرس الكبرى، حيث تسبب هذا الانقطاع في توقف النقل العام وانقطاع إمدادات المياه وتعطيل الاتصالات التليفونية والإنترنت في المدينة. كما اضطرت أقاليم في الأرجنتين لإرجاء انتخابات بلدية لوقت لاحق حيث ما زال سبب الانقطاع غير واضح.



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