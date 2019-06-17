أسعار النفط تواصل ارتفاعها في ظل التوترات في منطقة الشرق الأوسط

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ارتفعت أسعار النفط الاثنين 17 يونيو بعد أن صرح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو بأن واشنطن ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان الملاحة الآمنة في الشرق الأوسط، مع تصاعد التوتر بعد الهجمات على الناقلات الأسبوع الماضي.

وبحسب ماجاء بموقع CNCB صعدت عقود برنت الآجلة 22 سنتًا أو بـ 0.4٪ إلى 62.23 دولارًا للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 13 سنتًا، أو بـ 0.3٪ ، عند 52.64 دولارًا للبرميل.

هذا وقفزت الأسعار بـ 4.5٪ يوم الخميس بعد الهجمات على ناقلتين نفطيتين قرب إيران ومضيق هرمز