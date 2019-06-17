الأمين العام للأمم المتحدة يدين هجومين في كينيا والصومال أسفرا عن مقتل 16 شخصًا نيويورك

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الهجوم الذي وقع أمس السبت، في مقاطعة واجير في كينيا مما أدى إلى مقتل 8 من أفراد الشرطة وإصابة آخرين عندما اصطدمت سيارتهم بقذيفة متفجرة بدائية الصنع.

وذكر بيان صحفي صادر عن المتحدث باسم الأمين العام اليوم أن الهجوم يأتي عقب اختطاف ثلاثة من أفراد الشرطة الكينية في المقاطعة يوم الجمعة.

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وأدان غوتيريش أيضًا مقتل 8 أشخص على الأقل وإصابة آخرين في انفجار قنبلة عند نقطة تفتيش في العاصمة الصومالية مقديشو.

وقدم الأمين العام الأممي تعازيه الحارة لأسر القتلى وحكومتي وشعبي كينيا والصومال، وأبدى أمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

وأعرب الأمين العام عن تضامن الأمم المتحدة مع الحكومتين في جهود محاربة الإرهاب والتطرف.