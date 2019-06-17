توقيف مطلق النار على مطعم الآغا في الضاحية الجنوبية وشقيقه

اعلنت قيادة الجيش– مديرية التوجيه في بيان انه بعد عملية رصد وتعقب، أوقفت مديرية المخابرات المدعو حسين عباس زعيتر لإطلاقه النار عصر أمس على أحد المطاعم في ​الضاحية الجنوبية​، برفقته شقيقه مهدي الذي كان يقود الدراجة النارية أثناء إطلاق النار.بوشر التحقيق معهما بإشراف القضاء المختص.

وفي التفاصيل، علمت "النشرة" ان "المدعو ح.ع.ز. قام باطلاق النار من سلاح نوع كلاشنكوف على مطعم الاغا وذلك على خلفية قيام ​مخابرات الجيش​ بتوقيف شقيقه علي الذي لديه مشاكل مالية مع صاحب مطعم الاغا وكان اطلاق النار انتقاما لشقيقه.