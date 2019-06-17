توقيف شخص اقدم على عدة عمليات نشل على متن دراجة آلية

أعلنت النديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه "نشر احد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشخص قام في محلة معوض بالضاحية الجنوبية، بنشل سيدة مسنة بطريقة عنيفة حيث رفعها ثم القى بها ارضا ًبشدة فاصيبت بجروح بليغة وعدة كدمات. على الفور باشرت مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الاقليمي، استقصاءاتها وتحرياتها فتمكنت من تحديد هوية المشتبه به.
نتيجة الرصد والمتابعة تمكنت دورية من المفرزة من توقيفه الساعة 20.00 من تاريخ 15/6/2019 في محلة معوض، وهو: _ ذ. ح. ( مواليد عام ۱۹۸۹ لبناني) وضبطت الدراجة الآلية التي نفذ بواسطتها العملية المذكورة. بالتحقيق معه اعترف بما نسب إليه، وأنه ارتكب عدة عمليات نشل اخرى.
وطلبت من الذين وقعوا ضحية أعماله، الحضور إلى مركز مفرزة استقصاء جبل لبنان الكائن في فرن الشباك – ثكنة الشهيد المقدم بيار غاوي، أو الإتصال على الرقم: 292923/01 تمهيداً لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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